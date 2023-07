PM flagra homem abusando sexualmente da própria mãe de 79 anos

Segundo a PM de Uberaba, a vítima não consegue falar ou gesticular, apenas piscar os olhos (foto: Creative/Commons/Divulgação)

Um homem, de 49 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) de Uberaba (Triângulo Mineiro), na tarde desse sábado (22/7), após ser flagrado por policiais, em residência da cidade, apenas de cueca e deitado de lado, encostando o pênis nas nádegas da própria mãe.



Ela, que tem 79 anos, no momento do abuso sexual, segundo o registro policial, usava fralda geriátrica, sendo que a parte de trás da mesma estava parcialmente removida. Os militares chegaram até o local depois da denúncia de vizinhos.



Unidade de resgate do Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (Samu) encaminhou a idosa ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM). Ela é totalmente debilitada, dependente de ajuda e com poucos estímulos, já que não consegue falar ou gesticular, apenas piscar os olhos. Ou seja, a vítima está em situação de vulnerabilidade. Segundo relatos de vizinhos à PM de Uberaba, a mulher já sofreu dois AVCs. (Acidentes Vasculares Cerebrais).



Também foi constatado pelos militares que a residência estava totalmente suja, com restos de comida espalhados e latas de cervejas vazias.



Vizinhos contaram à PM de Uberaba que em algumas ocasiões, o suspeito já realizou festas na casa, com algazarras e consumo de bebidas alcoólicas.



A perícia técnica da Polícia Civil (PC) de Uberaba realizou os trabalhos de praxe no local e, desta forma, o caso deve ser investigado.



O suspeito de estupro e maus-tratos foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Uberaba para as próximas providências.



O suspeito de estupro e maus-tratos foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Uberaba para as próximas providências.



A reportagem questionou a PCMG se delegado de plantão ratificou a prisão do suspeito pelos crimes de estupro de vulnerável e maus-tratos, bem como qual a linha de investigação do caso, mas não obteve resposta.



Reportagem em atualização