Briga em bar por causa de jogo de sinuca termina em morte

Womerson Barbosa, conhecido como 'Palhacinho', morreu esfaqueado no domingo (23) (foto: Reprodução/Facebook)

Um homem de 33 anos, identificado como Womerson Barbosa, morreu esfaqueado no domingo (23), no Bairro Princesa Isabel, em Frutal, no Triângulo Mineiro.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, conhecida na região como "Palhacinho ", estava em um bar e se envolveu em uma briga por causa de uma aposta em jogo de sinuca.

Segundo testemunhas, a discussão gerou tumulto e várias pessoas saíram correndo do local.



Preso em Unaí idoso que abusava sexualmente de sobrinha há três anos “Palhacinho” tentou fugir, mas foi seguido pelos homens, que estavam armados com facas, informou a polícia.

Na altura da Rua João Sabino Figueiredo, ele caiu em uma calçada e neste momento, foi esfaqueado no peito. Womerson foi levado ao hospital, porém, devido a um corte profundo no lado direito do tórax, chegou sem vida.

Os suspeitos fugiram em um veículo Gol de cor branca, segundo o boletim de ocorrências da polícia, que analisa as imagens de câmeras de segurança e dá continuidade nas investigações.

Pai de duas crianças, "Palhacinho" tinha antecedentes criminais por homicídio e chegou a ser condenado a 20 anos de prisão, em 2015. A companheira da vítima não se manifestou e pediu privacidade.

Já os demais suspeitos têm fichas de antecedentes analisadas pela Polícia Civil, que apura a causa do homicídio.