Uma briga em família, por causa de uma herança, é a principal suspeita da Polícia Civil para o assassinato de P; L. O. S., de 35 anos, cujo corpo foi encontrado, crivado de balas, na noite de sábado, na Rua Lagoa da Prata, no Bairro Salgado Filho, Região Oeste de Belo Horizonte. Um homem, que estaria numa moto e vestido com uma capa de chuva seria o autor. A suspeita é que este homem seja o cunhado da vítima.

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.) da Polícia Militar, testemunhas contaram que a vítima estava em atrito com familiares e que tinha sido colocado para fora de casa.

O motivo do desentendimento familiar, segundo apurado pelos militares, seria a herança do pai da vítima, que morreu há dois meses. O atrito maior seria com uma irmã e o cunhado suspeito do crime.

Testemunhas disseram, também, que havia trocas de ameaças entre a vítima e o cunhado. A Polícia Militar esteve na casa do suspeito, mas não o encontrou e nem sua mulher.

A ficha criminal da vítima aponta que ele tem várias passagens pela polícia, por envolvimento com drogas.

Ele estava morando de favor num quarto na casa de um conhecido. Lá, os policiais encontraram diversos remédios controlados. A vítima, além de usar drogas, era também viciado em bebida alcoólica, segundo a PM.