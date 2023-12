Um homem de 46 anos foi preso acusado de ter matado a tia, de 72 anos, e tentado matar a avó, de 92, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A motivação para os crimes é a herança da família.



Segundo o boletim de ocorrência do caso, os três estavam na casa da avó, quando começaram a discutir sobre como seria a administração da herança da família.

Irritado, o homem deu um soco na avó e pegou uma faca para agredí-la. Ela conseguiu desviar. O rapaz, então, foi em direção à tia e deu um soco nela. Segundo o B.O, ela desmaiou. Ela desacordada foi esfaqueada diversas vezes. O homem fugiu.

Após o crime, a avó ligou para a Polícia Militar, que foi até a casa para fazer o registro da ocorrência. Os policiais fizeram bloqueio em todas as rodovias da região, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal.



O homem foi encontrado pelos policiais na região de Batatais, no estado de São Paulo, cerca de 150 km do local do crime. Ele foi preso e levado para a Delegacia. A Polícia Civil investiga o caso.