Uma batida frontal entre carro e caminhão matou uma pessoa e deixou outra ferida na manhã desta quinta-feira (30/11), na BR-146, em Bandeira do Sul, no Sul de Minas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado na altura do km 482 da rodovia e encontrou o caminhão tombado à margem da pista e o carro de passeio caído em uma ribanceira de oito metros de altura.

O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A motorista do carro morreu ainda no local do acidente. Os militares aguardaram a chegada da perícia para iniciar os procedimentos de remoção do corpo.

Motorista morre em batida frontal entre carro e caminhão na BR-146 CBMMG

Como havia vazamento de etanol, uma viatura dos bombeiros permaneceu na rodovia para prevenção a um possível incêndio.

Os trabalhos do Corpo de Bombeiros ainda estão em andamento.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local realizando prevenção de outros acidentes de trânsito e garantindo a segurança da via.