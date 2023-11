Uma carreta dos Correios pegou fogo na tarde dessa quarta-feira (29/11) na altura do km 453 da BR-251, no Norte de Minas.

O corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou o fogo no interior da parte de carga do veículo que continha entregas de fim de ano. O cavalo mecânico foi retirado para evitar que as chamas se propagassem.

Os militares, com o uso de equipamento de proteção individual, utilizam técnicas e táticas específicas durante o combate às chamas.

Devido a grande quantidade de material combustível, o trabalho dos militares durou cerca de 12 horas. Aproximadamente 16 mil litros de água foram usados para o controle das chamas e o rescaldo.

Ninguém ficou ferido. O Estado de Minas entrou em contato com os Correios e aguarda retorno.