Um homem, que tentou roubar duas agências bancárias, na madrugada desta quinta-feira (30/11), no centro de Belo Horizonte, foi baleado e preso pela Polícia Militar. O tiro foi disparado por uma mulher, segurança de uma das agências bancárias. O autor não foi identificado.

As agências do Bradesco e BMG ficam, uma ao lado da outra, na Avenida João Pinheiro, 190. Era por volta de 1h, quando uma segurança do Banco BMG escutou barulhos na agência ao lado. Ela viu um homem tentando arrombar a porta de entrada, que é de vidro.

Sem conseguir abrir a porta, o homem saiu e retornou com uma pedra grande, que usou para quebrar o vidro. A segurança ouviu o barulho alto.

O homem a viu e saiu da agência do Bradesco, passando a tentar arrombar a porta do BMG. A mulher contou que tentou argumentar com o arrombador, que passou a ameaçá-la.

Ela conta que ficou com medo, sacou uma arma e alertou que iria atirar. Como o homem seguia tentando arrombar a porta, ela atirou na direção das pernas do invasor, que caiu.

Logo em seguida, a Polícia Militar chegou e encontrou o homem ferido no passeio. Ele foi socorrido e levado para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII.

Na agência bancária, os policiais recolheram a arma da segurança, que tinha apenas um cartucho disparado, como ela havia informado. Nas imagens da câmera de vídeo do Bradesco, segundo os policiais, vê-se o homem atirando a pedra e quebrando o vidro da agência bancária.

A ocorrência foi registrada na Central Estadual do Plantão Digital. O homem permanece no HPS, sob escolta.