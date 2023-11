Parte do material roubado dos carros dos Correios estavam na casa do casal

Um casal foi preso, na manhã desta terça-feira (28/11), pela Polícia Federal, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, dentro da Operação Correios Seguros, que combate o crime de roubo a veículos oficiais dos Correios e de pessoas.

As investigações tiveram início em setembro, quando um casal foi preso depois de ser identificado como autor do roubo de um veículo dos Correios, do qual foram roubadas diversas encomendas que estavam nele. Na ocasião, o motorista foi rendido e ameaçado de morte.

Essa descoberta fez com que os policiais passassem a investigar outros roubos ocorridos contra carros dos Correios. As investigações apontaram que o casal era integrante de uma quadrilha que havia se especializado nesse tipo de crime. Todas as ações eram semelhantes.

E a partir das provas colhidas, a PF solicitou ao Juízo da 3ª Vara Federal Cível e Criminal o mandado de busca e apreensão na residência do casal suspeito.

O crime de roubo tem pena de quatro a 10 anos e multa e é aumentada de 1/3 até a metade se há concurso de duas ou mais pessoas. E de 2/3 se houve violência ou ainda se a ameaça é exercida com emprego de arma de fogo.