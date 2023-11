Começou nessa sexta-feira (24/11) a Operação Natalina, executada pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), e que conta com a parceria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH). A ação será em todo o estado e tem como objetivo coibir potenciais ações criminosas durante o período de compras e festividades. Ao todo, um efetivo de quase 8 mil policiais e mais de 2 mil viaturas irão reforçar o patrulhamento nos principais corredores comerciais dos municípios mineiros até 31 de dezembro.

Na capital mineira, a CDL/BH e a Polícia Militar irão fazer uma força-tarefa de conscientização de consumidores e lojistas a respeito de comportamentos e ações para prevenir roubos e furtos. As entidades vão distribuir nos principais centros comerciais e nas bases comunitárias móveis da polícia uma cartilha orientativa com dicas de segurança.

“A partir de hoje, teremos um grande aumento do fluxo de consumidores circulando pelos centros comerciais. Infelizmente, pessoas de má fé aproveitam dessa grande movimentação, e uma possível desatenção do lojista e do consumidor, para agir e praticar roubos e furtos. Por isso, é importante que as pessoas tenham conhecimento de ações preventivas para diminuir as chances de ações criminosas”, destaca o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.

Confira as dicas de segurança elaboradas pela CDL/BH em parceria com a Polícia Militar

Consumidores:

Evitar aglomerações.

Planejar as compras com antecedência, evitando saídas de última hora.

Não portar grandes quantias de dinheiro em espécie.

Não deixar crianças sozinhas no carro, em lojas ou shoppings.

Evitar deixar celulares, documentos e carteiras à mostra.

Fazer as compras no comércio formal.

Sempre verificar seus pertences ao sair de carros de aplicativos e táxis, para garantir que não esqueceu nenhum item.

Nos transportes coletivos, verifique sempre se as bolsas e mochilas estão fechadas. Procure sempre deixá-las próximas à parte frontal do corpo.

Não utilizar celular quando os vidros dos carros e ônibus estiverem abertos.

Lojistas: