Mãe e filho foram arrastados por enxurrada, nessa sexta-feira (24/11), em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Câmeras de segurança registraram o caso que aconteceu entre as ruas Estados Unidos e João Severino, no Bairro Sagrada Família.

A mulher e a criança aparecem nas imagens sendo arrastadas pela forte enxurrada. Um homem entra no meio da água para tentar resgata-los. Ele consegue pegar o menino e entregar a uma outra mulher que estava no local.

Ao tentar segurar a mãe da criança, ele também é arrastado pela água. Contudo, consegue subir no passeio. A água segue levando a mulher.

Pessoas que passavam no local se mobilizaram para ajuda-la. Por fim, mãe e filho foram salvos. Eles estão em casa e passam bem.