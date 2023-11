Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas em acidente com ônibus na BR-381

Um acidente com dois ônibus deixou quatro mortos e cinco feridos na BR-381, a rodovia Fernão Dias, na altura do km 835, sentido São Paulo, em São Sebastião da Bela Vista, próximo a Pouso Alegre, no Sul de Minas, na manhã deste sábado (25/11). Uma das vítimas seria uma mulher de 37 anos.

Segundo a Arteris, concessionária que administra a pista, a batida traseira aconteceu por volta das 4h da manhã de hoje. Um ônibus da viação Gontijo, que transportava 26 passageiros, bateu na traseira do ônibus da viação Gold, que levava 43 pessoas.

Duas mulheres, de 41 e 42 anos, ficaram presas às ferragens e foram retiradas pelos militares com fraturas completas nos membros inferiores. Um homem, de 42 anos, foi resgatado com suspeita de fratura no membro inferior direito.

A mulher, de 37 anos, teve a morte confirmada pela equipe de resgate da Arteris. A outra vítima, que não teve a identidade divulgada, teve a morte confirmada pelo médico do Samu. Mais dois óbitos foram divulgados pelos Bombeiros no meio da tarde de hoje.

Ao menos 32 pessoas foram levadas para atendimento médico no Hospital Regional Samuel Libânio, em Pouso Alegre.

O Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local.

A faixa da direita e o acostamento no sentido São Paulo estão interditados. O trânsito na rodovia não precisou ser totalmente interditado e não há filas no trecho.