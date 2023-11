A pista da BR-381 em Jaguaraçu, no Vale do Rio Doce, amanheceu neste sábado (25/11) interditada devido a um deslizamento de terra.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há registro de queda de barreira na altura dos kms 282 e 280. Os dois sentidos da via ficaram interditados por cerca de oito horas.

Por volta das 8h30, a rodovia foi liberada, mas o trânsito segue complicado na região.

Ainda segundo a PRF, a BR-381 tem outras duas interdições devido a ocorrências relacionadas à chuva. Na altura do km 299, em Belo Oriente, no Vale do Rio Doce, o acostamento no sentido Belo Horizonte está interditado devido à erosão.

Na altura do km 310, em Antônio Dias, no Vale do Rio Doce, há interdição parcial da pista no sentido Ipatinga devido a um deslizamento. A pista está sinalizada.



Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que há equipes trabalhando em todos os pontos da rodovia em que houve problemas e que divulgará quando a via for liberada.