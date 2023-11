Condenação aconteceu após sessão no Tribunal do Júri de Manhumirim

O homem de 32 anos que matou a própria filha de três meses em Manhumirim, na Zona da Mata, em Minas Gerais, foi condenado, após sessão no Tribunal do Júri no município, a 32 anos de prisão em regime inicialmente fechado, informou o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) nesta sexta-feira (24/11). A data da sentença não foi divulgada.

Conforme a denúncia oferecida pelo MP, o crime aconteceu em 29 de abril de 2022, no Bairro Cidade Jardim, por volta de 4h30. Em decorrência de ciúmes, o homem iniciou uma discussão com a companheira dentro de casa. A mulher estava sentada no sofá amamentando a filha do casal, quando as duas começaram a ser agredidas com chutes e chineladas por ele.

Com isso, a bebê bateu com a cabeça algumas vezes no encosto do sofá e sofreu traumatismo craniano. Horas depois, por volta de 11h30, a criança apresentou espuma na boca e no nariz, sendo levada ao Hospital Padre Júlio Maria, onde o óbito foi atestado. A equipe médica constatou hematomas pelo corpo e marcas de mordida na perna.



Na denúncia, a 1ª Promotoria de Justiça de Manhumirim acusou o homem pelos crimes de lesão corporal e homicídio qualificado, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.