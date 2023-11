Com o Natal cada vez mais próximo, os shoppings de Belo Horizonte se preparam para receber os clientes com uma decoração festiva, e o Papai Noel não pode ficar de fora. A partir deste fim de semana, os centros comerciais da capital mineira vão receber o Bom Velhinho e estrear suas decorações natalinas.

O Shopping Estação BH, em Venda Nova, dá início à programação festiva neste sábado (4/11), a partir das 14h. O Papai Noel e sua turma de ajudantes vão receber as crianças no Parque Encantado, que ficará no primeiro piso, na Praça de Eventos.

Às 14h30, o centro comercial vai receber uma peça teatral com tema natalino. Em sequência, às 15h, os clientes poderão ouvir uma apresentação da Orquestra Escola Criarte. Às 15h40, é hora de participar de um show de mágica, e o fechamento fica por conta do Coral Black To Black, às 16h20.

O momento mais esperado, que é a chegada do Papai Noel, acontece às 17h, iniciando o cortejo do quarto piso. A trajetória do Bom Velhinho começa no cinema, passando por todos os andares do shopping até chegar em seu trono, na Praça de Eventos. Além disso, haverá distribuição de pipoca, algodão doce, balões e doces.

Shopping Del Rey

No Shopping Del Rey, no Bairro Caiçara, Região Noroeste de BH, as comemorações de Natal também começam no sábado, a partir das 14h30. Quem abre a programação são os ajudantes do Papai Noel, que vão brincar com o público e distribuir balões e balas Fini.

Às 15h, o Bom Velhinho começa sua jornada pelo shopping, passando por todos os corredores para cumprimentar os clientes até chegar ao palco, que ficará no primeiro piso. Ele vai comandar um pocket show ao lado da sua turma e fará uma contagem regressiva até para iluminar a decoração e inaugurar oficialmente o Doce Natal do Shopping Del Rey.

O destaque da decoração é uma árvore central de 10 metros, que tem uma rena natalina gigante de pelúcia em seu interior, um balanço acessível e um Carrossel, que pode ser utilizado pelas crianças.

Para tirar fotos com o Papai Noel, os clientes podem contratar o serviço profissional do local ou tirar a foto gratuitamente pelo celular. Os pets também são bem-vindos na foto de família.

Shopping Cidade

A programação natalina do Shopping Cidade, no Centro de BH, começa neste domingo (5/11), a partir das 10h. O Papai Noel vai chegar acompanhado de um amigo especial: um cãozinho da raça Golden Retriever. O momento acontece ao som de uma cantata, com distribuição de balas, balões, algodão doce e pipoca.

Na entrada da rua Rio de Janeiro, um Papai Noel gigante de 5 metros recebe o público. No piso Tupis, os clientes poderão passear por um Parque de Natal, que ocupa toda a praça central. Entre laços e bolas douradas, estará uma árvore de Natal de 8 metros de altura.

Minas Shopping

A decoração de Natal no Minas Shopping, na Região Nordeste, vai ser inspirada em Nova York, com o tema "Um sonho de Natal em Nova York". No domingo, o Papai Noel vai chegar em um tradicional táxi novaiorquino amarelo. A apresentação vai acontecer na entrada do estacionamento G2, a partir das 17h.

A programação natalina com apresentações musicais de sexta-feira até domingo vai até o dia 17 de dezembro. A decoração fica exposta no shopping até o dia 5 de janeiro.

A decoração traz pontos icônicos de Nova York, como a Times Square, a ponte do Brooklyn, o teatro da Broadway, as lojas da Quinta Avenida e a Estátua da Liberdade. Além disso, o centro comercial terá um globo de neve e distribuição de mini PET Coca-Cola Zero diariamente em horários determinados, por meio de uma parceria com a Coca-Cola FEMSA Brasil.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata