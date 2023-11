Chuva causa estragos e deixa pessoas ilhadas em Itaúna

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estão atuando na cidade (foto: Divulgação/ CBMMG)

A chuva desta terça-feira (31/10) causou estragos no município de Itaúna, no Centro-Oeste de Minas Gerais. Desde as 17h, foram registrados alagamentos, enchentes, pessoas ilhadas e cancelamento de uma festa oficial. O Corpo de Bombeiros (CBMMG) e a Defesa Civil estão atuando na cidade.