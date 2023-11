Uma van carregada de cigarro pegou fogo no início da tarde desta terça-feira (31/10) em Itabira, na Região Central de Minas, enquanto trafegava pela MG-120. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e localizou o veículo em chamas na altura do KM 2 da rodovia. O local então foi isolado para que os militares eliminassem as chamas.

Corpo de bombeiros foi acionado e localizou o veículo em chamas na altura do KM 2 da rodovia (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

O fogo chegou a se alastrar no pasto às margens da rodovia. O motorista da van contou que o incêndio começou nos pneus dianteiros e, com o uso de um extintor, ele tentou apagar as chamas, mas não teve sucesso.