Cruzes fincadas com nomes de alunos causam espanto em Conselheiro Lafaiete

Algumas mães realizaram um Boletim de Ocorrência por causa dos nomes dos filhos escritos nas cruzes (foto: Rede Sociais) Na manhã desta segunda-feira (30/10), alunos que chegaram na Escola Municipal Napoleão Reis, em Conselheiro Lafaiete, Região Central de Minas, se depararam com cruzes fincadas no local com nomes de estudantes. Os objetos estavam ao lado da quadra da escola. O fato assustou as mães dos alunos, que pensaram se tratar de ameaças aos filhos.



As cruzes, no entanto, teriam sido feitas em exercício relacionado ao evento Halloween. As atividades ocorreram no sábado (28/10), que foi dia letivo. Algumas mães realizaram um Boletim de Ocorrência por causa dos nomes dos filhos escritos nas cruzes.



O que diz a prefeitura

Segundo a Secretaria Municipal de Educação de Conselheiro Lafaiete, cada escola possui autonomia pedagógica para a decisão dos projetos e temas a serem desenvolvidos no ambiente escolar, desde que estes estejam em consonância com os documentos norteadores da Educação.









De acordo com a pasta, a disciplina de Língua Inglesa é ofertada nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio. O Halloween, por se tratar de um tema de cunho dos países de língua inglesa, faz parte da discussão do tema em seus aspectos culturais.

No entanto, a Secretaria de Educação enfatizou a responsabilidade das equipes pedagógicas e gestora em todas as propositivas da unidade escolar.





A Secretaria de Educação também diz rechaçar qualquer ação que se apresenta contra os princípios de valorização da vida e respeito ao ser humano.





A pasta reafirmou a responsabilidade com o bem-estar e segurança de toda a comunidade escolar e disse estar tomando as providências junto à unidade escolar.