432

Até o momento, quatro pessoas foram presas na operação (foto: Reprodução/PMMG)

A Polícia Militar do Meio Ambiente (PMMA) desmontou um esquema de extração ilegal de ouro em um leito do Rio das Velhas em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.A ocorrência, que ainda está em andamento, teve início nesta terça-feira (31/10) e até o momento, quatro pessoas foram presas.No local dos fatos, que fica em uma Área de Preservação Permanente (APP), os militares encontraram duas dragas que atuavam na extração do metal precioso. A ocorrência deverá ser encerrada na Polícia Federal.