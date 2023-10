Irmãs são presas depois de atentado à vida de outra mulher

Arma usada por uma das irmãs tinha dois cartuchos intactos e dois deflagrados (foto: PMMG)

Duas mulheres foram presas, pela Polícia Militar, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, por um atentado contra outra mulher, no Bairro São Paulo. A motivação do crime, o fato de a vítima estar namorando o pai das duas irmãs.

Uma das suspeitas foi até a casa da vítima gritando para que a dona da casa saísse até a rua para conversarem. Como ela não saiu, a suspeita sacou um revólver e deu tiros para o alto.

Vizinhos da casa chamaram a PM, que enviou várias guarnições para o local. Depois de conversarem com a mulher que era alvo, tomaram conhecimento de quem seria a atiradora, e também que esta tinha ido até lá tomar satisfação pelo fato da mulher estar namorando seu pai.

A suspeita fugiu do local, mas foi localizada na casa de seu irmão. Estava escondida no banheiro da residência. Ela chegou à residência, acompanhada do cunhado.

Em buscas realizadas na casa, foi encontrado um revólver calibre 38, de uso restrito das forças militares, em cima de um guarda-roupa. Tinha dois cartuchos deflagrados.

O fato resultou na prisão das duas irmãs, levadas para a Delegacia de Plantão de Governador Valadares, depois de terem passado no Hospital Municipal, onde passaram por exames que confirmaram que nenhuma delas tinha qualquer marca.