Defesa Civil emite alerta de granizo para BH nesta terça-feira (31/10)

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu nesta terça-feira (31/10) alerta de granizo. O comunicado vale para o período de 14h30 até 16h30 e é válido para todo o território.

Ainda de acordo com o órgão, até às 8h desta quarta-feira (1/11), BH pode registrar precipitação entre 30 e 50 mm. A velocidade dos ventos poderá chegar aos 50 km/h. A temperatura mínima foi de 19°C e a máxima estimada é de 30°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 50% à tarde.