Suspeita de agredir técnica de enfermagem em Centro de Saúde é liberada

Guarda Municipal foi acionada e levou a suspeita para a Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada (foto: Google Street View)

A paciente suspeita de agredir uma técnica de enfermagem no início da tarde dessa segunda-feira (30/10), no Centro de Saúde do bairro Paraíso, Região Leste de Belo Horizonte, foi liberada depois de assinar termo de compromisso.

Em nota, a Polícia Civil informou que foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelos crimes de lesão corporal e desacato, em que as envolvidas assumiram o compromisso de comparecer à audiência a ser agendada no Juizado Especial Criminal.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a suspeita agrediu a funcionária porque exigia atendimento imediato. A profissional foi prontamente acolhida e foi acionado o fluxo de abordagem a episódios de violência, estratégia que faz parte do Plano de Segurança para unidades de Saúde.

A Guarda Civil Municipal foi acionada e a suspeita foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

“Cabe esclarecer que o Centro de Saúde Paraíso seguiu atendendo exclusivamente aos casos mais graves. Os demais pacientes que aguardavam atendimento foram informados que as consultas e procedimentos seriam reagendados”, informou a PBH. Na manhã de hoje, o atendimento foi restabelecido.

A PBH ainda divulgou que o Centro de Saúde Paraíso conta com seis equipes do Estratégia Saúde da Família, todas completas. A unidade conta ainda com dois clínicos de apoio, um ginecologista e um pediatra.