Temporal em Montes Claros inunda casas e pessoas são resgatadas

Choveu forte na cidade durante a madrugada desta terça-feira (31/10). Casas foram inundadas e há registro de desabamento (foto: CBMMG)

Um temporal causou estragos e deixou pessoas ilhadas em Montes Claros, no Norte de Minas, na madrugada desta terça-feira (31/10). O Corpo de Bombeiros foi acionado ao menos 12 vezes para ocorrências relacionadas a chuva. Pessoas foram retiradas de dentro de casas inundadas e há registro de desabamento.

No bairro Village do Lago 2, os bombeiros atenderam uma ocorrência envolvendo inundação e colapso estrutural parcial de residência. No local, um lote vizinho à casa da solicitante foi inundado pelas águas da chuva. Por conta da pressão e peso do líquido, a estrutura de um muro acabou se rompendo e atingiu a casa vizinha.

A Defesa Civil municipal foi acionada. Ninguém se feriu.

No bairro Tancredo Neves, ao menos 15 casas foram inundadas. A água chegou a uma altura de aproximadamente 0,6 metros, causando transtornos e prejuízos para alguns moradores.

O Corpo de Bombeiros fez o trabalho de desalagamento de algumas residências com a utilização de bomba de sucção. A Defesa Civil foi informada sobre a situação e fazer a avaliação de eventuais danos nas residências. Ninguém ficou ferido.

No bairro Vila Regina, duas pessoas com deficiência física, que ficaram presas no interior de uma residência inundada, foram resgatadas pelos militares. A casa estava com uma lâmina d’água de aproximadamente um metro de altura.

Com a ajuda de equipamentos específicos, os bombeiros conseguiram acessar as vítimas, que se encontravam em um canto da residência sobre um colchão. Elas foram retiradas com segurança e sem ferimentos.