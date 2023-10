Hospital Alberto Cavalcanti encerra o Outubro Rosa promovendo a autoestima

432

De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, 70% das mulheres diagnosticadas com câncer lidam com o abandono do parceiro durante o tratamento (foto: HAC/Reprodução) O Hospital Alberto Cavalcanti (HAC), referência estadual no tratamento contra o câncer, encerrou sua campanha de Outubro Rosa nessa segunda-feira (30/10) com uma manhã voltada para a autoestima das pacientes e com muita informação. As mulheres que estão em tratamento para câncer de mama na unidade do Complexo de Especialidades da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) participaram de oficinas ao som de apresentações musicais.





A mastologista explica o motivo de a campanha ser voltada para a autoestima e o autocuidado. Com o tratamento oncológico, algumas mulheres costumam apresentar falta de autoestima, e as oficinas voltadas para o cuidado com o tratamento são “uma forma de acolhimento da mulher”, conta Luciana. "É uma forma de mostrar que ela tem vaidade ainda, a vida continua. É possível ter uma recuperação com a autoestima elevada."





As mulheres também puderam contar sobre suas experiências com o abandono e receber acolhimento. De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, 70% das mulheres diagnosticadas com câncer lidam com o abandono do parceiro durante o tratamento. Na roda de conversa, Luciana diz que uma das perguntas foi: “Quantas mulheres aqui já se sentiram sozinhas no tratamento do câncer de mama?”. Conforme a médica, a situação é recorrente e atinge “principalmente as pacientes mais jovens”.





Neste ano, do mês de janeiro até setembro, o Hospital Alberto Cavalcanti realizou mais de 8 mil consultas oncológicas em mulheres e mais de 3 mil atendimentos especializados em mastologia e ginecologia. Além disso, foram feitas quase 300 cirurgias oncológicas e outras 210 em ginecologia e mastologia.