Caminhão perde controle, tomba e mata casal de idosos na MGC-369

Caminhão bateu com o Onix na manhã desta segunda (foto: CBMMG/Reprodução)

Um caminhão, carregado de cimento, perdeu o controle e tombou na MGC-369, batendo de frente com um Onix que vinha na direção contrária, matando o casal de idosos, ocupantes do veículo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o grave acidente ocorreu por volta das 07h desta segunda-feira (30/10) na MGC-369, estrada que conecta Alfenas a Campos Gerais, Região Sul de Minas. O incidente resultou em quatro vítimas, duas no caminhão e as demais no Onix. O automóvel ficou coberto de cimento, as imagens impressionam.

Carro ficou encoberto com o cimento (foto: CBMMG/Reprodução)

O Corpo de Bombeiros de Alfenas mobilizou imediatamente equipes de Resgate e Salvamento para o local. Um casal de idosos que estava no veículo de passeio não resistiu aos ferimentos e morreu no momento do acidente.

Bombeiros tiveram que fazer uso de serragem, devido ao derramamento de óleo (foto: CBMMG/Reprodução)

O motorista e o passageiro do caminhão ficaram presos às ferragens, sendo necessária uma operação dos bombeiros para conseguiram libertar as vítimas, que apresentavam diversos ferimentos.

Ambos os ocupantes do caminhão receberam atendimento no local e foram encaminhados pelo SA

O caminhão de incêndio dos Bombeiros foi acionado devido a um vazamento de óleo na pista. Sendo necessário o uso de serragem para prevenir novos acidentes.