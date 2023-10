MG: Caminhoneiro morre preso às ferragens em acidente na BR-494

Um caminhoneiro, que não teve a idade informada, morreu nesta quinta-feira (26/10) após um acidente envolvendo duas carretas na BR-494, em São Tiago, no Campo das vertentes, em Minas Gerais.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), os veículos bateram de frente nesta tarde na altura do km 146. Com o forte impacto da batida, o homem morreu na hora.