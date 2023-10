Funcionário de cemitério e líder de seita são presos por furto a sepulturas

432

Dois homens são investigados por possível participação em esquema de subtração de ossadas e objetos de sepulturas (foto: Divulgação/PCMG) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu preventivamente, nesta quinta-feira (26/10), dois homens suspeitos de violarem sepulturas. São eles um funcionário de cemitério, de 66 anos, encontrado em Vazante, na Região Noroeste de Minas Gerais, e um suspeito líder de seita religiosa, de 53, detido em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.





De acordo com o delegado André Luiz Ferreira dos Santos, a polícia descobriu que um funcionário do cemitério de Vazante teria retirado os mortos do local e recebido vantagem indevida a fim de auxiliar os demais suspeitos. “O funcionário do cemitério de Vazante seria o responsável por escolher qual túmulo seria violado, desenterrar os corpos, subtrair objetos e garantir que a prática delituosa não fosse descoberta”, informa o agente.





A Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva de dois dos investigados e outros três mandados de busca e apreensão domiciliar, cumpridos hoje nas duas cidades. Na ocasião, foram recuperados objetos e ossos supostamente do cemitério de Vazante.





Também na operação "Finados", médicos-legistas e peritos da PCMG realizaram procedimento de exumação no cemitério de Vazante, constatando a falta de diversos ossos de um cadáver.





Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional, e as investigações prosseguem. A operação contou com a participação de equipes das delegacias em Vazante e Patos de Minas.