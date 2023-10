Suspeito de ameaçar juiz de Ouro Fino tenta ir ao Rio e é preso no DF

432

Durante a investigação, policiais detectaram a viagem que o suspeito fez à Brasília (foto: Pexels) Um homem que estava foragido em Brasília foi preso na manhã desta quinta-feira (26/10) com uma passagem com destino ao Rio de Janeiro. O rapaz de 30 anos é suspeito de proferir ameaças contra um juiz de Ouro Fino, no sul do Estado.





Leia também: Motoboys atacam casa de travestis em Contagem

O homem, que estava com passagem comprada para o Rio de Janeiro no dia 26, foi encontrado pela polícia e encaminhado à 8ª Delegacia da Polícia Civil do Distrito Federal.





A ação foi realizada por um conjunto formado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) – integrado ao Ministério Público de Minas Gerais –, da Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do Grupo de Combate ao Crime Organizado da Diretoria de Inteligência (GCOC/DINT) e da 8ª Companhia Independente, além de agentes da Inteligência da Assessoria Militar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.





Também houve apoio da Polícia Militar do Distrito Federal, por meio da Inteligência do Comando de Policiamento e Missões Especiais (CME) e militares do BOPE/PMDF, nas operações no Distrito Federal.



*Estagiário sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa