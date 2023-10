BH: Dia D da multivacinação acontece neste sábado (28) com pontos extras

No Dia D, o Centro de Atenção à Saúde do Viajante e o Parque Municipal Américo Renné Giannetti estarão abertos para a campanha de vacinação (foto: Rodrigo Clemente / PBH / Divulgação) Acontece neste sábado (28/10), em Belo Horizonte, mais um fim de semana de multivacinação. O Dia D tem o objetivo de garantir a atualização do cartão de vacinação de crianças e adolescentes, de 0 a 15 anos. Neste fim de semana, todos os centros de saúde da capital, o Centro de Atenção à Saúde do Viajante e o Parque Municipal Américo Renné Giannetti estarão abertos para receber a população. As aplicações das doses serão realizadas das 8h às 17h.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, para garantir a diversão e entretenimento, já tradicionais do Parque Municipal, serão ofertados no espaço brinquedos, oficinas e atividades recreativas para crianças e adolescentes. A rua de lazer ficará na Alameda das Sapucaias.









Danilo Borges Matias, secretário municipal de Saúde, afirma que reforçar a quantidade de postos e diversificar as atividades ofertadas são formas de alcançar um público ainda maior. “O objetivo do Dia D é ampliar o acesso às vacinas levando, além das doses, opções de lazer e informação sobre a importância de manter o cartão de vacinação atualizado. As aplicações serão realizadas durante o dia todo, em todas as regionais da cidade. Por isso, reforço que é indispensável a conscientização dos adultos para cuidarem da saúde das crianças e adolescentes.”

Assistência à saúde

Além do Dia D da vacinação, alguns centros de saúde irão promover ações assistenciais de promoção e prevenção à saúde. Serão realizadas coletas para exames citopatológicos (com agendamento prévio), atendimentos de usuários em situações crônicas, cuidados em saúde bucal, além da promoção à saúde da criança e do adolescente. Confira os locais que vão oferecer o serviço no site da PBH





Campanha de Multivacinação

Ao longo da campanha estarão disponíveis as vacinas rotavírus, meningocócica C, pneumocócica 10, hepatite B, pentavalente, pólio inativada, pólio oral, febre-amarela, hepatite A, DTP, meningocócica ACWY, HPV, tríplice viral, dupla adulto, tríplice bacteriana adulto e gripe.





Já a aplicação do imunizante BCG será feita exclusivamente nos centros de saúde de referência - a lista completa você encontra no site da PBH. Além disso, a aplicação da dose monovalente da vacina contra a COVID-19 será destinada ao público de 6 meses a 14 anos completos, e a dose bivalente, para os adolescentes entre 12 e 14 anos que tenham alguma comorbidade.





É importante ressaltar que as doses serão aplicadas de acordo com a avaliação da situação vacinal de cada criança e adolescente. Sendo assim, é fundamental que os pais ou responsáveis legais levem a caderneta de vacinação para a conferência e atualização.