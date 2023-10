Presos integrante de quadrilha de roubos em fazendas

432

Parte das armas apreendidas pela Polícia Civil na operação (foto: PCMG)

Sete pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em receptação, adulteração de veículos e roubos de gado, cargas de café, veículos, entre outros bens subtraídos em fazendas, foram presas pela Polícia Civil, que deflagrou, nesta quarta-feira (25/10), a operação Triton. Os roubos ocorriam em fazendas na zona rural de Sacramento , no Alto Paranaíba; Ibiraci, no Sul do estado; Uberaba, no Triângulo Mineiro; e Franca, no estado de São Paulo,

As investigações, que tiveram início há três meses, foram realizadas pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais, pertencente à 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Araxá, no Triângulo Mineiro.



A operação mostrou que os investigados utilizavam armas de fogo e agiam com violência para render as vítimas. Elas eram amarradas e isoladas, na tentativa de dificultar o acionamento da polícia.





O grupo fazia o uso de veículos roubados no local para carregar os produtos do crime. A operação atuou nas cidades mineiras de Sacramento, Perdizes, Uberaba e São João Batista do Glória, e Franca, no interior de São Paulo.



No total, 60 policiais civis participaram da operação, que apreendeu celulares, armas de fogo, simulacros de armas, drogas e veículos.