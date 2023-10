Restaurante pega fogo no Funcionários, em BH

432

O almoço em um restaurante na Avenida Getúlio Vargas, na Região Centro-Sul de BH, foi interrompido nesta quinta-feira. Por volta de 12h40, uma das chapas onde as carnes do estabelecimento são feitas pegou fogo e, de acordo com testemunhas, as chamas chegaram a subir pelas paredes.



O fogo foi controlado por trabalhadores do local e comerciantes do entorno, ninguém ficou ferido. O restaurante está com bastante fumaça e foi isolado pelo Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros ressaltaram que ocorreu um superaquecimento na chapa de carne, provavelmente por acúmulo de gordura, que fez a chapa se incendiar.

As chamas foram extintas e o local já foi liberado para manutenção, mas não para funcionamento. Os danos patrimoniais foram consideráveis. O proprietário do estabelecimento é aguardado para verificar a situação das medidas de emergência.

De acordo Pedro Melo Franco, pai do proprietário do restaurante que foi chamado ao local após o ínicio das chamas, os próximos passos serão reformar a parte do restaurante que foi danificada. "Deram muita sorte, estragou pouca coisa. Poderia ser pior, já pensou se pega fogo em uma parte da gás?", afirmou.





