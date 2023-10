Quinta cidade suspende aulas após mortes de crianças em São João del-Rei

432

A prefeitura informou que as aulas serão suspensas apenas para uma "minuciosa desinfecção em nossas instalações escolares" (foto: Reprodução/Google StreetView)

O município de Ritápolis, na Região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais emitiu nota suspendendo aulas nas escolas nesta sexta-feira (27/10).O motivo está relacionado aos recentes casos de uma doença, ainda não confirmada, que causou a morte de três crianças, de 3, 9 e 10 anos, em menos de 30 dias, em São João del-Rei , na mesma região. Há suspeitas de que os óbitos possam ter sido causados pela bactéria Streptococcus A.A prefeitura informou que as aulas serão suspensas apenas para uma "minuciosa desinfecção em nossas instalações escolares". O comunicado ainda reforça que os pais e/ou responsáveis não enviem seus filhos às escolas com sintomas de dor de garganta ou gripe e que busquem orientação no posto de saúde.A Prefeitura de Ritápolis também recomenda o uso de máscaras dentro do ambiente escolar. O município não informou quando será o retorno das aulas.Outras cidades vizinhas na região, como Conceição da Barra de Minas, Santa Cruz de Minas e Tiradentes, estão com aulas suspensas para evitar outras possíveis contaminações.