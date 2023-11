Doença desconhecida causa morte de três crianças em São João del-Rei

432

Escolas de São João del-Rei passarão por uma desinfecção e limpeza generalizada a partir desta quarta-feira (25/10) (foto: Iphan)

A saúde em São João del-Rei, no Campo das Vertentes, está em alerta. O motivo é a morte de três crianças, de 3, 9 e 10 anos, nos últimos dois meses. O fato fez com que a Secretaria Municipal de Saúde e a prefeitura local emitissem uma nota, explicando o caso e fazendo recomendações à população.Os sintomas observados em crianças são de amigdalite, febre, vômito, manchas e infecção na pele. Com as mortes, o Setor de Vigilância e Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde foi acionado. Segundo a pasta, não existe um surto, no entanto, medidas estão sendo adotadas para se evitar que algo mais grave aconteça.

A primeira decisão, segundo a prefeitura, foi o fechamento das escolas municipais, embora o parecer da Secretaria Municipal de Saúde é que não existe a necessidade de fechamento das instituições de ensino. A administração da cidade, porém, optou por esse caminho.

Todas as escolas passarão por uma desinfecção e limpeza generalizada a partir desta quarta-feira (25/10). Não foi informada a previsão de reabertura das escolas.

No parecer da Saúde, segundo o secretário Renê Marcos Fernandes, não há critérios alarmantes para o fechamento das instituições. Todos os casos observados estão sob controle, diz a entidade.

A Saúde entende também que os óbitos não estão correlacionados. Existem, hoje, quatro crianças internadas com os sintomas, em observação.

Uma recomendação foi feita à população, para que não levem crianças à escola, caso haja algum desses sintomas. Nesse caso, deve-se procurar o atendimento médico, disponibilizado nas unidades da prefeitura e também na rede hospitalar.

Recomendações

Assim como aconteceu na Pandemia de COVID-19, algumas medicas protetivas estão sendo recomendadas, como: higienização das mãos, uso de álcool 70%, não compartilhar objetos pessoais (copos, garrafinhas de líquido, talher) e que seja mantido o sistema vacinal.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, mais informações ou em caso de dúvidas, a indicação é procurar a unidade de saúde mais próxima ou acionar os Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) pelo número (31) 99744-6983.