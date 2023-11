Polícia Civil passa a investigar veículo que perseguiu carreta na BR-381

432

Para fechar carreta, motorista do Fusion andou na contramão por pelo menos cinco quilômetros (foto: Redes sociais)

Continua foragido o motorista do Ford Fusion, que perseguiu, deu fechadas e ameaçou um motorista de uma carreta, na BR-381, próximo a São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no fim de semana. A investigação, agora, passa a ser feita pela Polícia Civil, num trabalho conjunto entre as delegacias de Betim e São Joaquim de Bicas.

A perseguição, as fechadas e ameaças estão registradas num vídeo que circulou pelas redes sociais. O que mais tem impressionado patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e agora policiais civis, é o fato de o motorista do Ford Fusion, mesmo tendo sido atingido pelo caminhão, ter seguido na perseguição.O motorista da carreta chegou a ligar para a PRF pedindo ajuda. “Como que faço para sair fora dele?”, questiona no telefone.O vídeo mostra o caminho e como começou o atrito. Os dois veículos saem de uma via marginal e entram na pista principal da BR-381.O Fusion volta a ficar na frente do caminhão e reduz a velocidade, tentando obrigar o caminhoneiro a parar, mas a carreta segue em frente e empurra o carro até ele rodar e sair do caminho.No choque dos dois veículos, o motorista do Fusion mantém o pé no freio, o carro 'canta' pneu e a fumaça da borracha queimada na frenagem sobe.O caminhoneiro procurou a base de Betim da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para registrar uma ocorrência. Aos agentes, ele disse que a discussão começou porque o motorista do Fusion não gostou de uma ultrapassagem feita na rodovia.