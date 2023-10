Por briga de trânsito, motorista de carro persegue carreta e se dá mal

Nas imagens, gravadas pela mulher, é possível ver toda a ação. O motorista do Fusion atravessa a marginal da rodovia pela contramão e para atravessado na pista para fechar o caminhão antes de uma rotatória. O caminhoneiro tenta desviar, e acaba batendo na traseira do veículo.

Mesmo tendo o carro atingido, o motorista do Fusion retoma a perseguição. Antes de ser novamente alcançado, o motorista da carreta liga para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) pedindo ajuda. “Como que faço para sair fora dele?”, questiona no telefone.

Motorista do Fusion tentou fechar o caminhão antes de uma rotatória (foto: Reprodução)

Os dois veículos saem de uma via marginal e entram na pista principal da BR-381. O Fusion volta a ficar na frente do caminhão e reduz a velocidade, tentando obrigar o caminhoneiro a parar, mas a carreta segue em frente e empurra o carro até ele rodar e sair do caminho. No choque dos dois veículos, o motorista do Fusion mantém o pé no freio, o carro 'canta' pneu e a fumaça da borracha queimada na frenagem sobe.