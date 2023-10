Bombeiros resgatam idosa e filho que provocou incêndio em Poços de Caldas

432

A casa ficou destruída após o combate às chamas (foto: CBMMG/Divulgação )

Uma idosa com problemas auditivos e o filho dela com esquizofrenia foram resgatados da casa em que moravam pelo Corpo de Bombeiros, neste sábado (21/10), em Poços de Caldas, no Sul de Minas.

De acordo com os bombeiros, eles precisaram forçar a entrada pela porta da sala e identificaram que as chamas estavam concentradas no quarto de casal, onde havia grande quantidade de material combustível que gerou altas labaredas, muita fumaça, fuligem e fortes ondas de calor.





Durante a busca, a equipe encontrou o filho, responsável pelo incêndio, em um quarto e a mãe no banheiro. Ambos foram resgatados. A idosa precisou de atendimento na Unidade de resgate por ter inalado muita fumaça e estar desorientada. Ela foi levada para atendimento médico em um hospital da cidade.

Após o combate às chamas e o rescaldo, os bombeiros fizeram uma nova busca e não encontraram outras vítimas. A casa ficou destruída.





A Polícia Militar foi acionada para auxiliar na contenção do filho da idosa, já que ele tem histórico médico com doença psiquiátrica.