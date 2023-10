Tiros em danceteria deixa um morto e uma vítima em estado grave

432

Em pânico pessoas correm para fora do estabelecimento (foto: Aline Perucci/Especial para o EM)

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) apreendeu dois menores suspeitos dos disparos com arma de fogo no interior da danceteria Dümm, na Avenida Telésforo Cândido Resende, centro da cidade de Conselheiro Lafaiete, na Região Central do Estado. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) apreendeu dois menores suspeitos dos disparos com arma de fogo no interior da danceteria Dümm, na Avenida Telésforo Cândido Resende, centro da cidade de Conselheiro Lafaiete, na Região Central do Estado.

O estabelecimento estava cheio no momento do ocorrido relataram testemunhas a PM. Elas informaram aos policiais que acontecia uma festa de halloween quando ouviram disparos. Ao perceberem do que se tratava houve correria e pessoas foram pisoteadas.



Um vídeo que circula na internet mostra o autor disparando tiros no meio dos jovens que corriam para fora do local.