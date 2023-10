Campanha de multivacinação começa em postos de saúde de BH

432

Campanha de Vacinação vai até o dia 4 de novembro (foto: Rodrigo Clemente/PBH) Moradores de Belo Horizonte acordaram cedo para aproveitar o primeiro dia da campanha de multivacinação promovida pela Prefeitura de BH e Governo de Minas. A mobilização, que vai até o dia 4 de novembro, quer aumentar o número de crianças e adolescentes de até 15 anos a se vacinarem para doenças imunopreveníveis.





Estão disponíveis diversas vacinas, como para o rotavírus, hepatite B, pentavalente, pólio, febre amarela, hepatite A, HPV, tríplice viral, dupla adulto, tríplice bacteriana adulto e gripe. Já as doses do imunizante BCG serão ofertadas exclusivamente nos centros de saúde de referência. Além disso, também há doses monovalente da vacina contra a covid-19 para o público de 6 meses a 14 anos completos e a dose bivalente para os adolescentes entre 12 e 14 anos que tenham alguma comorbidade.

Carla Marques e sua filha, Manoela Marques, acordaram cedo para aproveitar a Campanha de multivacinação (foto: Ramon Lisboa/E.M./ D.A. Press)

As doses estão sendo aplicadas de acordo com a avaliação da situação vacinal de cada criança e adolescente. A Prefeitura destaca que é fundamental que os pais ou responsáveis legais levem a caderneta de vacinação para a conferência e atualização.

A partir de segunda-feira (23) as vacinas contempladas na campanha estarão disponíveis em todos os 152 centros de saúde da capital, considerando a rotina de aplicação e o horário de funcionamento de cada uma das unidades.

Ponto extra de vacinação

A Prefeitura também vai disponibilizar um ponto extra de vacinação durante a próxima semana. A Carreta de Inclusão Digital vai estar aplicando as doses das vacinas entre os dias 25 e 1º de novembro, das 10h às 18h30, na Avenida Senador Levindo Coelho, 2.280 no Vale do Jatobá, na região do Barreiro.