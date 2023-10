Suspeitos de integrar grupo criminoso são presos com drogas e armas em MG

Armas encontradas com os criminosos foram apreendidas (foto: PMMG/Divulgação)

Três homens, de 24, 30 e 35 anos de idade, e uma mulher, 30, foram presos na noite dessa sexta-feira (20) no bairro Vila Rica, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce (MG). Eles são suspeitos de integrar um grupo criminoso que comanda o tráfico de drogas na região.