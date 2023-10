Polícia procura homem que escapou duas vezes de cerco em Ipatinga

432

Droga estava no porta-malas de caminhonete usada pelo fugitivo (foto: PMMG/Divulgação)

A Polícia Militar do Vale do Rio Doce procura um homem de 27 anos que estava em um veículo roubado, com placa clonada, e transportava 45 barras de maconha e três tabletes da mesma droga. Uma adolescente de 14 anos, que estava no carro, foi apreendida.Era manhã de sábado (28/10) em Ipatinga. A Polícia Militar fazia uma blitz na BR-381, no Bairro Usiminas, quando avistou uma camionete Toyota Hilux, de cor branca, placa DRK-1J04, que parou antes da fiscalização, deu ré e iniciou uma fuga, em alta velocidade.

Imediatamente as características do veículo e a placa foram repassadas pela rede da Polícia Militar. O carro foi avistado em outro ponto de Ipatinga, ainda em alta velocidade.

Uma operação de cerco e bloqueio foi montada. O veículo acabou sendo localizado na manhã deste domingo (29/10). Ao se ver cercado, o homem saltou do veículo e continuou a fuga a pé, deixando a adolescente para trás.

Os policiais se aproximaram do veículo e encontraram a menor. A menina contou que eles estavam fugindo, mas não sabe o motivo. Disse que passaram a noite num matagal, próximo à empresa Cenibra. E que, pela manhã, seu tio foi até o porta-malas e retirou uma mala vermelha e uma bolsa preta, que foram colocadas no meio de pés de eucalipto.



A adolescente disse, ainda, que ela e o tio estavam em Belo Horizonte, mas que moram em São Mateus (ES). E que, na manhã de sábado, ela e o tio retornavam para a cidade capixaba.

Os policiais foram, então, até o local onde tio e sobrinha pernoitaram. Lá encontraram a mala e a bolsa, com as drogas. A avó da menor foi contactada e está a caminho de Ipatinga para acompanhar o caso e a neta. O veículo é roubado e a placa pertencia a uma Kombi.