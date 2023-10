Enteado é suspeito de matar padrasto para defender a mãe na Grande BH

432

Nas buscas realizadas na casa, policiais não encontraram capsulas das balas que atingiram homem (foto: PCMG)

Um homem, de 22 anos, é procurado pelas polícias Civil e Militar, suspeito de ter assassinado o padrasto, Márcio Antônio dos Santos Marques, de 41 anos, com dois tiros, na madrugada deste domingo (29/10), em Jaboticatubas, na região metropolitana de Belo Horizonte. O crime teria sido cometido porque a mãe do suspeito estaria sendo agredida pelo homem, que chegou a ser socorrido, ainda com vida, para o Pronto Socorro daquela cidade, onde faleceu.



Segundo informações obtidas pela Polícia Militar, Márcio estaria ameaçando sua mulher, de 40 anos, com quem era casado há 22 anos, com um facão, momento em que o enteado entrou na casa.

Ainda segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da PM, a mulher sempre foi vítima de violência doméstica. As agressões, no entanto, teriam cessado há três meses, mas neste final de semana voltaram a acontecer.

O casal estava num bar onde começaram a discutir. Houve a intervenção de outras pessoas que estavam no local e o casal parou a discussão e se abraçou. Foram para casa. Lá chegando, Márcio pegou um facão e teria dito que iria matar a companheira, ameaçando-a, ainda de prendê-la no banheiro.

Foi quando os filhos da mulher chegaram ao local. Ao vê-los, Márcio partiu para cima dos dois. O enteado, então, sacou um revólver e atirou duas vezes, fugindo em seguida.