Guarda municipal é morto por namorada em sítio na Grande BH

Caso será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Um guarda municipal de Belo Horizonte, de 35 anos, foi agredido e morto pela própria namorada na noite desse domingo (29/10), em um sítio de Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o guarda foi agredido com pedradas na cabeça e com uma facada no peito. A namorada da vítima confessou o crime.

Segundo a suspeita, ela cometeu o crime durante uma crise de ciúmes, depois de ler uma mensagem no celular do guarda, onde o irmão da vítima questionava sobre um possível relacionamento com outra mulher.

A suspeita ainda negou o uso de drogas e disse não ser vítima de violência doméstica. O casal estava junto há sete anos.

Segundo a Guarda Civil Municipal da capital, a vítima tinha ingressado na corporação em março deste ano. Em nota, a GCMBH lamentou o ocorrido.

A Polícia Civil, por meio da Central Estadual do Plantão Digital, ratificou a prisão em flagrante delito da suspeita, de 26 anos, pelo crime de homicídio qualificado, ficando à disposição para as medidas legais cabíveis. O crime será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).