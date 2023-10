Suspeitos de matar motorista de aplicativo são presos na Grande BH

432

Polícia prendeu mais quatro pessoas (foto: Divulgação/ PMMG) Os suspeitos de matar o motorista de aplicativo Alessandro de Araújo, de 52 anos, foram presos na noite deste domingo (29/10). Um deles foi encontrado em casa, em Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e o outro em São José da Lagoa, distrito de Curvelo.









O corpo foi encontrado próximo ao clube. Os dois suspeitos fugiram com o carro do motorista. Conforme o tenente Rafael, da Polícia Militar, equipes conseguiram chegar aos suspeitos depois que eles foram vistos próximo de casa, em Matozinhos, com o veículo roubado e nervosos.





Um dos suspeitos fugiu para São José da Lagoa, distrito de Curvelo. A namorada dele estaria dirigindo o carro.





Em Curvelo, além do suspeito, mais quatro pessoas foram detidas. Entre elas, a namorada que facilitou a fuga e um menor de idade.





Foram apreendidas barras de maconha, cocaína, um revólver, balança de precisão e outros dois veículos. Segundo informações preliminares, um dos autores é ligado com o PCC.