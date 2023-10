Acidente entre moto e bicicleta motorizada deixa um morto e três feridos

432

Acidente aconteceu na Rua Sargento Gislei de Oliveira Reis (foto: Reprodução / Redes Sociais)

Um jovem de 15 anos morreu e três pessoas ficaram feridas após uma colisão entre uma bicicleta motorizada e uma motocicleta em Araxá, no Alto Paranaíba. O acidente aconteceu no Bairro Pão de Açúcar 4, na tarde dessa sexta-feira (20/10). O condutor da moto não possui CNH.

A batida aconteceu às 13h26, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência na Rua Sargento Gislei de Oliveira Reis, na altura do número 470.

No local, havia quatro vítimas de um acidente de trânsito entre uma bicicleta motorizada à gasolina e uma motocicleta. Duas pessoas estavam em cada veículo.

Ao realizarem o atendimento, os militares encontraram o jovem, com iniciais W.G. da S., de 15 anos, natural de Araxá, caído no chão sem sinais vitais e com extensos ferimentos na cabeça. De acordo com testemunhas, ele pilotava a bicicleta.



Outro jovem, também de 15 anos, que se encontrava na garupa, estava caído sobre o chão com um edema no olho esquerdo, fratura nos dois pulsos, escoriações generalizadas e confusão mental, o que levantou a suspeita de traumatismo craniano. Ele foi imobilizado e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento de Araxá (Upa).

Condutor da moto não tem CNH

Motocicleta do modelo Honda GC 125 Fan, envolvida no acidente (foto: Reprodução / Redes Sociais )

O condutor da moto, de 19 anos, também foi atendido com suspeita de traumatismo craniano, escoriações nos braços e pernas e dor no tórax ao respirar. Ele caminhava no momento do atendimento.

Já a passageira, de 16, estava caída ao solo, consciente e orientada. Apresentava suspeita de fratura no nariz, escoriações nos membros superiores e queixava dor no abdome. Ambos foram encaminhados ao hospital.

Após atendimento aos feridos, a Polícia Militar constatou que o condutor da moto não tem CNH. O caso será investigado pela Polícia Civil.

A vítima fatal foi levada ao Instituto Médico-Legal de Araxá (IML), para a realização dos trabalhos de praxe.