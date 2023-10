Homem embriagado bate carro em árvore de avenida no Buritis e acaba preso

432

O acidente atraiu quem passava pela Avenida Mário Werneck, no Bairro Buritis (foto: Reprodução )

Um forte acidente deixou duas pessoas feridas na manhã deste sábado (21) no bairro Buritis, região Oeste de Belo Horizonte. O motorista do carro teria perdido o controle do veículo e batido contra uma árvore na avenida Mario Werneck.

Testemunhas do acidente relataram que o condutor e os outros três integrantes do carro aparentavam estar embriagados. Para o Estado de Minas, uma pessoa que estava próxima ao local do acidente no momento da batida, contou o acontecido. “Trabalho aqui perto e estava conversando quando o acidente aconteceu. Acho que o rapaz cochilou no volante, a via estava vazia. Ele bateu muito forte na árvore. O motorista saiu consciente do carro, mas dava pra ver que ele tinha bebido, tinha muita latinha de cerveja no chão”, disse.





As duas pessoas que ficaram feridas estavam no banco de trás do veículo e sem usar cinto de segurança. “Quando abri a porta, vi que eles estavam sem cinto. O rapaz inclusive estava deitado entre os bancos da frente com muito sangue. Mas ele estava muito alcoolizado, ele foi no poste, urinou na frente de todo mundo sem nenhum pudor”, contou a testemunha.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), uma mulher, de 44 anos, e um homem, de 39, foram levados para o Hospital João XXIII com lesões no rosto e dores nas costas. O estado de saúde não foi informado.

Dona do veículo e condutor presos

Uma mulher com escoriações na mão e dor nas costas recusou atendimento. Ela é a dona do veículo e disse aos policiais que não se lembrava do que aconteceu, apenas de ter acordado dentro do carro. Afirmou que ingeriu bebida alcoólica em uma residência e, na saída, uma pessoa pegou a chave do seu carro dizendo que iria dirigindo para Contagem. A mulher alegou aos policiais que não sabia quem era essa pessoa, que quando acordou no carro, o motorista não estava na direção.





Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha viu o acidente e disse que todos os passageiros estavam desacordados. Contou ainda que o motorista saiu do carro cambaleando e urinou em um poste. O homem apontado como condutor do carro se apresentou para os policiais, mas disse que chegou ao local para prestar socorro às vítimas do acidente, que eram seus amigos.





Negou que tivesse bebido, mas não se lembra como chegou ao local. Negou também que fosse o condutor do carro, embora a testemunha o apontasse como sendo quem estava na direção.





Conforme o boletim de ocorrência, o homem estava com olhos vermelhos, andar cambaleante, odor etílico e com fala desconexa. Os policiais pediram que ele fizesse o teste do bafômetro, mas o homem se recusou. Ainda de acordo com o boletim, muitas latas de cerveja estavam dentro do automóvel. Militares procuraram estabelecimentos com câmeras próximo ao local do acidente.

Ao assistirem às gravações, os policiais constataram que o condutor era mesmo o homem apontado pelas testemunhas. Ele foi preso por conduzir veículo sob influência de álcool. A dona do automóvel também foi levada pelos policiais.