Jovem morre em batida entre carro e caminhão

432

Segundo motorista de caminhão, veículo de passeio estava na contramão (foto: Redes sociais)

Um motorista morreu, e outro ficou ferido, num acidente, entre um caminhão e um carro de passeio, no fim da noite de segunda-feira (23/10), no quilômetro 205 da rodovia MG-050, próximo à Formiga, no Centro-Oeste do estado.

Segundo o motorista do caminhão Mercedes Benz, T. R. R. S., de 36 anos, ele seguia pela rodovia, no sentido Formiga para Córrego Fundo, quando foi surpreendido, numa curva, em declive, por um Hyundai HB20, dirigido por D. R. C. B., de 21 anos, que estava na contramão.



Estiveram no local uma unidade do Samu e uma do Corpo de Bombeiros que constataram a morte. A perícia técnica também esteve no local e fez um levantamento do ocorrido. Os dois veículos estavam com documentação regular.