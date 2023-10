Suspeita de infecção em São João del-Rei faz Tiradentes suspender aulas

432

O município de Tiradentes, localizado no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, suspendeu as aulas em escolas municipais por causa da suspeita de que crianças tenham sido infectadas pela bactéria Streptococcus A, na cidade vizinha, São João del-Rei. O anúncio foi feito pela prefeitura na tarde desta quarta-feira (25/10).









Segundo a prefeitura, a decisão foi tomada para "garantir a segurança dos alunos, profissionais e comunidade".









Desde o início desta semana, a cidade de São João del-Rei está em alerta, após a morte de três crianças, de 3, 9 e 10 anos, em menos de 30 dias. A suspeita é que elas tenham sido infectadas pela bactéria Streptococcus A.





Nesta quarta-feira (25/10), a secretaria ministrará treinamento para os médicos da rede assistencial do município para orientar na detecção e tratamento de casos suspeitos, com a identificação dos devidos diagnósticos.





Os sintomas observados nas crianças são de amigdalite, febre, vômito, manchas e infecção na pele. Com as mortes, o Setor de Vigilância e Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde foi acionado. Segundo a pasta, não existe um surto, no entanto, medidas estão sendo adotadas para se evitar que algo mais grave aconteça.