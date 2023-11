MG: criança internada com 'doença desconhecida' foi infectada por bactéria

432

A cidade está em alerta, após a morte de três crianças em menos de um mês (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Estado de Minas pelo secretário municipal de Saúde, Renê Marcos Fernandes, tarde desta terça-feira (24/10). Uma das crianças internadas em São João del-Rei, no Campo das Vertentes, testou positivo para a bactéria Streptococcus A. A informação foi confirmada aopelo secretário municipal de Saúde, Renê Marcos Fernandes, tarde desta terça-feira (24/10).









Segundo o secretário, agora são quatro crianças internadas, mas elas não têm nenhum grau de ligação. Todas tiveram amostras de sangue coletadas e enviadas à Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte, para análise.









Os sintomas observados nas crianças são de amigdalite, febre, vômito, manchas e infecção na pele. Com as mortes, o Setor de Vigilância e Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde foi acionado. Segundo a pasta, não existe um surto, no entanto, medidas estão sendo adotadas para se evitar que algo mais grave aconteça.





As mortes em São João del-Rei ocorreram nos dias 24/9, 8/10 e nesta terça, 23/10. A suspeita é que as crianças também tenham sido infectadas pela mesma bactéria.

O que está sendo feito?

Segundo a prefeitura, as escolas municipais serão fechadas a partir desta quarta-feira (25/10). Todas elas passarão por uma desinfecção e limpeza generalizada. Não há previsão de reabertura das instituições de ensino.





O que é o Streptococcus A?

Quais são as formas de transmissão?

A bactéria passa de uma pessoa para outra por meio do contato próximo ou através de tosses e espirros.





Os surtos às vezes acontecem em locais como escolas e casas de repouso.





Quais são os principais sintomas?

Na maioria das vezes, os sintomas são leves: dor de garganta ou infecção de pele. Esses incômodos costumam ser facilmente tratados por meio de antibióticos.





Mas as Streptococcus do grupo A podem causar uma série de outros problemas - e alguns deles são mais graves. O principal é a escarlatina, que afeta principalmente crianças pequenas e costuma melhorar com o uso dos tais antibióticos.