Mulher morre em batida entre carro e carreta na Região Norte de BH

432

A princípio, a mulher seria a única vítima. Na imagem é possível perceber que a lateral e a frente do carro ficaram completamente destruídas (foto: Reprodução/PMRv)

Uma mulher morreu após uma batida entre um carro e uma carreta na rodovia MG-020. O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (24/10), em um local próximo ao bairro Maria Teresa, na Região Norte de Belo Horizonte.Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), a mulher seria a única vítima do acidente. Ela estava no carro e nas imagens é possível perceber que a lateral e a frente do carro ficaram completamente destruídas. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atestou a morte da vítima.