Biomédica que fez lipoaspiração que matou mulher é indiciada por homicídio

432

Inquérito da Polícia Civil concluiu que a biomédica Lorena Marcondes, que realizou o procedimento, não estaria apta para tal (foto: Reprodução/Redes Sociais)



De acordo com as apurações, a morte foi causada por uso excessivo de anestésico, grande número de incisões e falta de equipamentos de controle e oxigenação do paciente. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu o inquérito que investigou a morte de Irís Dorotéia do Nascimento Martins, de 46 anos, em decorrência de complicações de um procedimento estético de lipoaspiração, em Divinópolis, na Região Oeste de Minas.De acordo com as apurações, a morte foi causada por uso excessivo de anestésico, grande número de incisões e falta de equipamentos de controle e oxigenação do paciente.

















Segundo os investigadores, essa inaptidão foi um dos fatores para gerar as complicações no procedimento estético, considerado pelos policiais como de grande porte, tendo de ser realizado por médicos especializados. Leia também: Policial é preso por vazar informações sobre operação contra quadrilha Desde então, equipes de investigação da PCMG apuram os fatos que levaram à causa da morte dessa paciente. Cinco meses de trabalho depois, o que foi concluído é que a biomédica Lorena Marcondes, que realizou o procedimento, não estaria apta para tal Segundo os investigadores, essa inaptidão foi um dos fatores para gerar as complicações no procedimento estético, considerado pelos policiais como de grande porte, tendo de ser realizado por médicos especializados.

Nesse cenário, a biomédica será indiciada por homicídio doloso, com dolo eventual (quando se assume o risco de produzí-lo) . Além disso, o crime ainda possui duas qualificadoras: o motivo torpe, pois a biomédica visava apenas o enriquecimento e não levava em conta a saúde das pacientes e os protocolos a serem realizados, e a traição, pois ela ganhava a confiança das clientes dizendo que o procedimento não era invasivo, quando era o contrário.





Outras duas funcionárias da clínica, inclusive a técnica de enfermagem, responderão por homícidio simples na condição de participantes do crime, por terem auxiliado no procedimento estético que causou a morte de Irís. Os outros trabalhadores da clínica serão indiciados por fraude processual e ocultação de provas.



*Estagiário sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa