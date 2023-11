Bolsa Família: PBH promove ação para atualização do CadÚnico

432

A atualização do CadÚnico acontece neste sábado (28/10), com atendimentos das 8h às 13h (foto: MDAS/Divulgação)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) realiza, neste sábado (28/10), uma ação para atualização dos dados do Cadastro Único na capital. A ação acontece nas nove Diretorias Regionais de Assistência Social, com atendimentos das 8h às 13h





A intenção é voltada para a atualização de dados do CadÚnico, além da inclusão das famílias e orientação sobre os benefícios do programa de transferência de renda, o Bolsa Família.Atualmente, mais de 60 mil famílias da capital precisam atualizar as informações no Cadastro Único. Dessas, 37.396 já foram convocadas pelo governo federal no processo de Revisão Cadastral 2023 e precisam buscar os postos de atualização para não terem os benefícios impactados.O secretário adjunto e subsecretário de Assistência Social, José Crus, detalha a proposta de realizar a ação. “Belo Horizonte tem hoje 45 pontos de ações cadastrais do CadÚnico, que as famílias podem, diariamente, buscar para atualizar ou se inscrever próximo de casa. Realizar o Dia D é uma forma de possibilitar que as famílias se programem com antecedência, organizem a documentação, mas também que estejam conscientes dos direitos e deveres em relação ao programa de transferência de renda”, explica.

Confira os nove locais de atendimento no site da PBH.

Cadastro Único

Mais do que uma base de dados, o Cadastro Único para Programas Sociais facilita o acesso às políticas públicas de proteção social. O CadÚnico é um instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda, que são aquelas que possuem renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa.



No CadÚnico são registradas as informações do domicílio, gerais da família e também dados pessoais de cada integrante, como escolaridade, renda, eventual deficiência, despesas mensais, pertencimento a Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos, dentre outras características.